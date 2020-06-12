Gürcafer'den Güney Kıbrıs İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonuna teşekkür

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu’nun (O.S.E.O.K.) Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilere yardım eli uzattığını açıkladı ve teşekkür etti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafe yazılı açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta çalışan ve Kuzey’e dönemeyen Kıbrıslı Türklere yardımcı olan Kıbrıslı Rum Örgütlerin sergilediği iki toplumlu dayanışmanın adanın ihtiyacı olan şey olduğunu vurguladı.

Covid-19 sebebiyle zor bir süreçten geçildiğini belirten Gürcafer, Güney’de çalışan Kıbrıslı Türklerin olağanüstü koşullar altında işlerine döndüğünü kaydetti.

Kıbrıslı Rum meslektaş örgütleri olan O.S.E.O.K’un da Güney’de çalışan Kıbrıslı Türklere Kuzey’deki evlerine dönebilecekleri güne kadar kalacak güvenli yer göstererek yardım eli uzattığını açıklayan Gürcafer, O.S.E.O.K’a ve tüm duyarlı örgütlere teşekkür etti.