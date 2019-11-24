Gürcafer'den mesaj

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün, eğitimin ve öğretimin toplumların geleceği açısından değerini hatırlatmak için önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Gürcafer Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Gelecek nesilleri yetiştirmek gibi yüce bir görevi üstlenen, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini inşa eden öğretmenlerimizin her gün elleri öpülmelidir.

Büyük Lider ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir ulus henüz ulus adını almak yeteneğini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, ulus denemez. Bir kitle ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere gereksinim duyar’.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü candan kutlarım.