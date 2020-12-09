Gürcafer: "Ekonomi tedavi bekliyor"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “ekonominin çoktan kırılmış ve tedavi bekliyor bir durumda olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Gürcafer yaptığı açıklamada, “deneyimsizliğe tahammül edilemeyecek, hoşgörüyle bakılamayacak, görmezden gelinemeyecek bir dönemdeyiz” dedi.

Siyasi atamaların ve özellikle teknik deneyim gerektiren birimlerde yapılacak atamaların dikkatle ve doğru kriterlerle tespit edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Gürcafer, “yeni hükümetten ilk beklentimiz bu. Gözümüz kulağımız bu hususta atılacak adımlarda” ifadelerini kullandı.