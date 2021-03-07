Gürcafer, emekçi kadınlar gününü selamladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcafer yayımladığı mesajda, şiddetin, fiziksel, cinsel ve psikolojik olabileceği gibi, ekonomik istismar şeklinde de olabildiğini kaydederek kadına yönelik her türlü şiddetin son bulması, ayrıca kadının siyasette, çalışma yaşamında ve sosyal yaşamda daha etkin olması için yetkilileri keskin kararlar almaya çağırdı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, adil bir yaşam dileği ile tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü selamladığını kaydetti.