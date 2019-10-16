Gürcafer: "Hakaret ve tehdit edenlere karşı hukuki işlem başlatılmalıdır"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkü’ne ve Kıbrıs Türkü’nün iradesi ile seçilmiş, ülkenin en üst makamında bulunan KKTC Cumhurbaşkanı’na yönelik saldırı, hakaret ve tehditlerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Gürcafer, yetkilileri bu çirkin saldırılara karşı girişim yapmaya çağırdı.

Açıklama şu şekilde:

“Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Sayın Mustafa Akıncı tarafından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından gerek yurtiçi gerekse yurtdışından oluşan tepkilerin maksadını aştığını ve Cumhurbaşkanı’na yönelik ağır hakaret ve tehditlerin sarfedildiğini endişe ile izlemekteyim.

Gerek basın gerekse sosyal medya aracılığı ile provokatörler sahaya çıkarak açıklamaları provoke etmektedir. Bu provokatörlere karşı her iki ülkenin de yargı mekanizmalarının devreye girmesi elzemdir.

Ülkemizde, Devletin en üst makamına yapılan çirkin saldırılara karşı yetkililerimizin gereken girişimleri yaptığını ve Anayasamıza sahip çıkıldığını görmek istiyoruz.

Bir hukuk devleti olmanın gereği de Cumhurbaşkanına ve KKTC Halkına hakaret ve tehdit edenlere karşı hukuki işlem başlatılarak, bu yanlışa düşenlere yönelik tutuklama kararı çıkartılmasıdır.