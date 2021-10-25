Gürcafer: "Halka yanlış bilgi verildi"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Şehir Planlama Dairesi önündeki eyleminde KTİMB ile ilgili iddiaları eleştirdi.

Gürcafer, eylemde Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yapımı konusunda KTAMS yetkilisi ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) yetkililerinin iddialarına değinerek, “Kamuoyuna doğru olmayan bilgiler vererek kurumlarımızı halk nazarında itibarsızlaştırmaya çalışmak kısa vadede birilerinin popülist beklentilerine hizmet edebilir ancak uzun vadede başımıza gelenlerde popülizmin etkisi ortadadır” dedi.

Eylemde yapılan konuşmaları üzüntüyle izlediğini belirten Gürcafer, “Alem orda ise arşın buradadır. Birbirimizin arkasından konuşmanın kimseye faydası olmaz. Gelin halkın karşısına çıkalım. Gelin bir TV programı düzenleyelim. Tüm sorular sorulsun halk adına tüm cevaplar alınsın. Ak koyun kara koyun belli olsun. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla halkın bilgisine getirelim” dedi.