Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin bir eseri olan KKTC’nin, 36 yıldır Kıbrıs Türkü’nün varlığının da teminatı olduğunu belirtti.

Gürcafer KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“KKTC, kurulduğu 15 Kasım 1983 yılından beridir, devlet olabilmenin zeminini oluşturan birçok alanda gelişme kaydetmiş ve müzakerelerde bir sonuca varılması durumunda ortaya çıkacak olan Federal yapının güçlü ve eşit bir bacağı olmaya hazır hale gelmiştir.

Geçen 36 yılda birçok kriz atlatan KKTC, inanıyorum ki, bugün ve gelecekte de karşılaşabileceği krizleri atlatacak güçtedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Halkı’nın Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutlarım”