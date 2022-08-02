Gürcafer: "Kimsenin kural getirmesini beklemeyelim. Bu bir insanlık meselesidir"

Gürcafer: "Kimsenin kural getirmesini beklemeyelim. Bu bir insanlık meselesidir"
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde, 12.00-16.00 saatleri arasında açıkta işçi çalıştırmanın insan hayatını tehdit ettiğini ve bu durumun ölümlere varan vahim sonuçları olabileceğini ifade etti.

KTİMB Başkanı Gürcafer, birlik üyelerine yönelik açıklamasında; “Bu bir insanlık meselesidir! Kimsenin bize kural koymasını beklemeyelim. Kendimiz gerekli davranışı sergileyelim. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde, 12.00-16.00 saatleri arasında açıkta işçi çalıştırmayalım” ifadelerine yer verdi.

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