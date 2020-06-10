Gürcafer: "Reforma ihtiyaç var"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Gürcafer, hükümetlerin günlük ve bireysel sorunlardan dolayı reformist yaklaşımlar sergileyemediğini anlattı.

KTİMB’den yapılan açıklamaya göre Gürcafer, Koronavirüs salgını sonrasında ülkede oluşan tabloyu değerlendirerek, Müteahhitler Birliği olarak çok yapıcı bir tutum sergilediklerini, gerekli durumlarda gerekli uyarıları yaptıklarını kaydetti.

Koronavirüs için aşı bulunmadan dünyanın normalleşemeyeceğini belirten Gürcafer, Kuzey Kıbrıs’ta gelinen aşamada hızlı hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ülkede vaka sayısının sıfırlanmasının fırsata çevrilebileceğini kaydeden Gürcafer, yurt dışına yönelik plan program yapılması gerektiğini belirtti.

Gürcafer, ekonominin dişlilerini döndürmek için sadece birkaç ay zaman olduğu yönündeki gözlemini de aktardı.

Gürcafer, “Ekonominin dişlilerini döndürmeye başlamazsak bu ekonomi çökecek ve on binlerce insan işsiz kalacak. Bunun olmaması için yapılması gerekenleri süratli bir şekilde yapmamız lazım.” dedi.

Hükümetin sürekli kararlar aldığını ancak ortada bir adım olmadığını savunan Gürcafer, işletmeler kazanmaya başlamazsa yapılan takviyelerin yararı olmayacağını belirtti.