Gürkut: "Dün açıklanan 2 pozitif vakaya gece yenileri eklendi"

Kıbrıs Türk Tabibler Birliği Başkanı Dr.Özlem Gürgut, Kıbrıs Genç Tv ekranlarında yayınlanan Muazzez Gazihan’ın sunduğu Siyasetin Satır Arası programının konuğu oldu.

Gürkut, Sağlık Bakanlığı tarafından dün 2 yeni pozitif vaka daha açıklandığını anımsatarak, açıklanan bu vakaların ardından gece yeni vakaların daha geldiğini belirtti.

Başkan Gürkut, yeni vakaların her zaman halka açıklanmasını istediklerini belirtti.

Programda İngiltere’den gelenlere karantinanın kalkacağı yönündeki söylemlere de yanıt veren Gürkut, üst komitenin henüz bu yönde kararlar vermediğini belirtti.