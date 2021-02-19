Gürkut: "Karantinasız girişlere izin verilmemeli"

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, henüz korona virüsün mutasyona uğramış varyantlarının tam anlamıyla bulaşıcılık noktasında tanımlanamadığına dikkat çekerek, birçok kişinin aynı anda hasta olma ihtimalinin gözardı edilmemesi gerektiğine işaret etti. Gürkut, toplumun tamamının aşılanmadan karantinasız girişlere izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Hastalığı geçirmiş bir kişinin 3 ay sonra yeniden hasta olabildiğinin gözlendiğini belirten Gürkut, aşılanmanın önemini vurguladı.

Toplumun tamamen aşılanarak bağışıklık oranının saptanması gerektiğinin altını çizen Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, aşı olmuş bireylerin virüsü bulaştırmaları ile ilgili bilimsel veriler netleşene kadar karantinasız girişlere izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Gürkut şunları kaydetti:

“Bugün için bildiğimiz bu bilgiler ışığında ülkemizin sınırlarını 2 doz aşı olmuş veya COVID-19 hastalığını geçirmiş kişilerin girişine karantinasız olarak açmak toplum içinde yeniden yerel vaka artışlarına sebep olabilecek bir risk taşımaktadır. Böylesi riskli bir adımın sonucunda yeni bir kapanma felaketi uzak bir tehlike değildir.

Toplumumuzun aşılanması tamamlanıp elde edilen bağışıklık oranımız saptanıncaya kadar,aşı olmuş bireylerin virüsü bulaştırmaları ile ilgili bilimsel veriler netleşene kadar karantinasız girişlere izin verilmemesi önemlidir.Kullanmakta olduğumuz aşıların koruyuculuğu hakkındaki veriler oluştuktan sonra elde ettiğimiz bilgilere göre sınırlarımızı açmak daha güvenli ve ekonomik açıdan da daha az riskli olacaktır.”