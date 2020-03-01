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Gürkut’tan hükümete çağrı: "Hastane için devlet tasarruf yapsın"

Gürkut’tan hükümete çağrı: "Hastane için devlet tasarruf yapsın"
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle hükümete çağrıda bulundu.

Gürkut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“HÜKÜMETE ÇAĞRIMDIR:

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi ve KENDİ KAYNAKLARIMIZLA KENDİ YENİ HASTANEMİZİ yapabilmek için tüm devlet daireleri ve bakanlıklardaki izaz ikramlar, harcırahlar, ödenekler durdurulsun. Makam arabaları küçültülsün, benzin paralarından tasarruf edilsin, Meclisin, Başbakanlığın, Cumhurbaşkanlığının ayrı ayrı düzenlediği resepsiyonlar en azından bir süreliğine yapılmasın. Bakanlıkların hem özel kalem müdürleri, hem basın danışmanları, hem sekreterleri, hem şoförleri olacağına daha planlı çalışılarak siyasi atamalarda sayılar azaltılsın.

Devlet ve hükümet halka bağış kampanyası çağrısında bulunacağına örnek teşkil etsin.

Halk kendi hastanesi için yıllardır sağlık fonu adı altında bağışta bulunuyor zaten. Ülkemizin kurum, kuruluş ve örgütleri ise üzerlerine düşeni zaten yapacaktır, yeter ki önce biz örnek adımlar atalım.”

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