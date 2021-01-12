Guterres ve Lute'a mektup

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), Kıbrıs’ta bir çözümle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve temsilcisi Jane Holl Lute’a iletilmek üzere hazırladığı mektubu, BM yetkililerine teslim etti.

Platform üyesi siyasi parti, sendika, STÖ ve kuruluşların temsilcileri hazırlanan mektubu saat 12.00’de Ledra Palace sınır kapısında BM yetkilisine verdi.

Platform adına basına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 2000’li yıllarda oluşturulan BMBP’nin bugün yeniden hayata geçirildiğine işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin gerçek siyasi iradesini ortaya koymak adına temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Hazırlanan bir dizi mektubun, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Avrupa Konseyi Başkan Yardımcısı Josep Borell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in yanı sıra Türkiye ve Rum kamuoyu ve BM’nin 5 daimî temsilcisiyle de paylaşıldığını belirten Elcil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la Türkiye ve KKTC Dışişleri Bakanlarının Kıbrıs konusunda yaptıkları açıklamaları benimsemediklerini söyledi.

“TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Kıbrıs sorununu iyi öğrenmesi tavsiyesinde” de bulunan Elcil, daha önce federasyona dayalı çözüm istencinin ilk kez Türkiye tarafından ortaya konulduğunu hatırlattı.

Elcil, Covid-19 pandemisi konusunda bir rahatlama sağlandığı anda BMBP’nin yurtdışındaki temas ve lobi faaliyetlerine devam edeceğinin de altını çizdi.

MEKTUPTAN…

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, BES, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, BASIN-SEN, CTP, TDP, BKP, YKP, TKP-YG ve Bağımsızlık Yolu imzasıyla BM Genel Sekreteri Guterres ve Özel Temsilcisi Lute’a gönderilen mektupta, BMBP’nin Kıbrıs Türk toplumunun iradesini temsil ettiği savunuldu.

Mektupta Kıbrıs’ın kalıcı olarak bölünmesinden ve bölgede giderek artan gerginlikten endişe duyulduğu belirtilerek, Platformun BM’nin çabalarının başarıya ulaşması için en elverişli ortamı yaratmak adına yorulmadan çalışacağı vurgulandı.

Kıbrıs’ta bulunacak olası bir çözümün BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, iki bölgeli iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenlik ve vatandaşlığı içeren, tek uluslararası temsiliyeti olan federasyon olması gerektiği savunulan açıklamada, Kıbrıslı Türklerin 2004’teki referandumda bu yönde oy kullandığı hatırlatıldı.

İki ayrı devlet temelinde çözümün Kıbrıslı Türklerin iradesini temsil etmediği iddiasına yer verilen mektupta, Lute’dan BM kararları çerçevesinde inisiyatif alması, Guterres Belgesi temelinde, Crans Montana ve Berlin’de uzlaşılan konulara saygı göstererek, görüşmeleri kaldığı yerden yeniden başlatması çağrısında bulunuldu.