Toplumcu Demokrasi Partisi Dış İlişkiler Komitesi’nden yapılan açıklamada “Güven artırıcı önlemler Kıbrıslı Türklerin yararınadır” denildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta müdahaleler ve kısır siyasi tartışmalar sürerken Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kasulides’in dile getirdiği ve “Maraş karşılığı hava ve deniz limanlarımızın uluslararası seyahat ve ticarete açılmasını” içeren paketin acilen toplumun geniş kesimlerince tartışılmaya açılması gerekliliği vurgulandı.

BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapalı Maraş’ın BM gözetiminde yasal sahiplerine iadesi karşılığı, Ercan ve Mağusa limanında BM ve AB denetiminde açılımlar yapılması başta Kıbrıs Türk toplumu olmak üzere herkesin faydasına olacağının altının çizildiği açıklamada, “Böylesi bir açılımdan azami fayda sağlayabilmek için uygulamanın nasıl olacağı, yeni statüde ticaret için gerekli belgelerin nasıl sağlanacağı, sağlık sertifikası ve kalite standartları belgelerinin nasıl kullanılacağı, KDV, gümrük ve diğer benzeri vergilerin nasıl olacağı ve AB ve BM ile ne çerçevede bir yasal alt yapı kurgulanacağı ticaret-sanayi odaları, turizm örgütleri, seyahat acenteleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla tartışmaya açılmalıdır” denildi.

Açıklamada, Limanlarda yapılacak böylesi bir açılımın ekonomimize yapacağı olağanüstü katkılara dikkat çekilirken, “başta altyapı yatırımlarımızın, enerji ihtiyacımızın ve cari bütçemizin nasıl şekilleneceği, ekonomistlerce rakamlara dökülmeli, bu yönde yapılacak tüm tartışmalar hamasetten uzak bilimsel ve ekonomik verilerle planlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.

“Bu limanların adadaki her iki toplumca da yoğun olarak kullanılacağı, iki toplumun yakınlaşmasına ve ortak turizm hizmetlerine fırsat yaratacağı hatırlanmalıdır” denilen açıklamada, Maraş’ın yasal sahiplerine iadesinin önemli bir güven yaratıcı açılım olacağı vurgulandı.

Ayrıca bu açılımın yeni ve sonuç odaklı bir görüşme sürecinin başlaması gündeme geleceğinin ifade edildiği açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının da, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal eden taraf olmaktan kurtulacağına dikkat çekildi.

Açıklamada TDP’nin, BM kararları doğrultusunda kapalı Maraş’ın BM kontrolünde yasal sahiplerine iadesini ve hava ve deniz limanlarımızın BM ve AB işbirliğiyle uluslararası ticaret ve turizme açılmasını desteklendiği belirtilirken, toplumlar arası asıl güven artırıcı önlemlerin insanlarımızın hayatına doğrudan dokunan açılımlarla olacağı ifade edildi.

Açıklamanın devamında tarafların karşılık beklemeden kendi uhdesindeki önlemleri hayata geçirmelerinin önemine dikkat çekilirken, TDP önerilerini sundu:

-ada içi geçişler kolaylaştırılmalı, başta Lefkoşa, Erenköy, Haspolat ve Akıncılar’da olmak üzere bir an önce yeni geçiş kapıları açılmalıdır.

-Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılacak açılımlarla ada içi ticaret artırılmalıdır.

-ebeveynlerinden sadece biri Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olanların yasal hakkı tanınmalı ve ayrımcılığa son verilmelidir.

-teknik komitelerin işleyişi hız kazanmalı, başta geçişler teknik komitesi olmak üzere insanlarımızın hayatına dokunan alanlarda işbirliği çözüm odaklı olarak artırılmalıdır.

-Kıbrıslı Türklerin kuzeyde, Kıbrıslı Rumların güneyde ticareti faaliyet gösterebilmesinin, bankalarda hesap açmasının, şirket kurmalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

-yenilebilir enerji başta olmak üzere, enerji alanında nasıl bir işbirliği olabileceği tartışılmalıdır.

-eğitim müfredatlarındaki ırkçı, dışlayıcı ve düşmanlık aşılayan bölümler uluslararası uzmanların da katılacağı ortak komitelerde gözden geçirilmelidir. Eleştirel, bilimsel ve indoktriner olmayan müfredatlar oluşturulması için adımlar atılmalıdır.

-dünyada örnekleri bulunan ve akademisyenlerden, yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşturulacak bir “uzlaşı komisyonu” için çalışma başlatılmalıdır. Komisyon karşılıklı olarak toplumsal yaraların sarılmasına, gerçeklerin ortaya çıkarılmasına, empatinin geliştirilmesine ve güvenin inşasına katkı sağlayabilir.