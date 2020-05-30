 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Demirci için taziye mesajı yayımladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, hayatını kaybeden mücahit İbrahim Demirci için taziye mesajı yayımladı.

GKK’dan yapılan açıklamada, “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahraman mücahitlerinden İbrahim Demirci’nin vefatı dolayısıyla, mücahidimize rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

Akıncılar köyünde yaşayan ve TMT saflarında mücahit olarak hizmet eden ve mücadele yıllarında köyde sinemacılık yapmasıyla tanınan 84 yaşındaki İbrahim Demirci, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Demirci, bugün Akıncılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.