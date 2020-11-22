Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mesaj yayınladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), eski KTMD Başkanı Vural Türkmen’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mesajda, “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahraman mücahitlerinden Vural Türkmen’in vefatı dolayısıyla, mücahidimize rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.