Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda tedbirler uygulanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanıyor.

GKK’da görev yapan Tabip Asteğmen İzzet Şevketoğlu, Piyade Çavuş Doğukan Ahmet Suiçmez, Piyade Çavuş Erdi Erduran alınan tedbirlere aktararak, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle kendilerini evlerinde gibi rahat hissettiklerini” kaydettiler.

Radyo Güven’den yapılan açıklamaya göre, “Poliklinik” özel programında konuşan Tabip Asteğmen İzzet Şevketoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda alınan tedbirlerle ilgili olarak detaylı bilgi vererek, tüm Askeri Birliklerin girişine konan ateş ölçüm cihazlarıyla gelen kişilerin ateşinin ölçülmesine devam edildiğini ve girişlerde 1 metre kuralına uygun olarak bu işlemlerin yapıldığını belirtti.

Tabip Asteğmen İzzet Şevketoğlu, alınan tedbirlerle ilgili olarak şunları da kaydetti:

“Görev için gelen araçlarla ve askeri servislerde yarıdan daha az kişi alacak şekilde taşıma yapılıyor. Birliklerdeki ofislerde de minimum sayıda personelle çalışmaya devam ediliyor. Günde 5 - 6 defa odalar havalandırılıyor. Dezenfekte işlemleri belli aralıklarla devam ediyor. Koğuşlardaki yataklarda askerler tam kapasite doldurulmadan daha az kapasiteyle kalıyorlar. Askerleri bilgilendirici sunumların da yapıldığını ve bunun yanında Televizyonlardan resmi kanallarda yapılan açıklamalar ve programlar takip ediliyor. Askerlerin kendi temizlik ve hijyenini nasıl yapacağıyla ilgili de bilgilendirmeler yapılıyor. Askeri kantinlerde ise sadece askeri personel ve askeri personelin yakınlarına giriş izni var. Kantinler 2 saat açık, 1 saat kapalı olacak şekilde çalışıyor. Kantinlerin kapalı olduğu saatlerde dezenfekte işlemleri yapılıyor. Askeri kantine girişler sırasında da muhakkak ateş ölçümleri yapılıyor. Askeri Kantinlerin girişlerinde de el dezenfektanları mevcut”

Tabip Asteğmen İzzet Şevketoğlu, Koronavirüsüne karşı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın aldığı tedbirler arasında “Yurt dışından dönen askeri personelin 14 gün idari izinli sayılması ve 14 gün boyunca Bakanlar Kurulu kararınca belirlen Karantina yerlerinde izole edilmeleri” gibi askerler için son derece önemli konuların bulunduğunun da altını çizdi.

Tabip Asteğmen İzzet Şevketoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çalışan tüm personelin ve de askerlerin evlerindeki gibi gerek hijyen gerekse moral desteğiyle de koruma altında olduğunu ifade etti.

“KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM. ALİLERİMİZİN DE İÇİ RAHAT OLSUN”

Programda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Piyade Çavuş Doğukan Ahmet Suiçmez de yaptığı konuşmada, tüm askerin aldıkları eğitimle Koronavirüse karşı korunmada bilinçli olduklarını ve gerekli hijyen tedbirlerini de bildiklerini kaydetti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın aldığı tedbirler sayesinde dışarıyla fiziksel temaslarının olmadığını ifade eden Piyade Çavuş Suiçmez, böylelikle virüsün bulaşma riskine karşı da kendisini rahat hissettiğini belirtti.

Birliklerde görevli işçi, memur, uzman gibi çalışanların da girişlerde yapılan kontrollerle sağlandığını kaydeden Piyade Çavuş Suiçmez, bu kontroller sırasında ateşi yüksek çıkan kişilerin kesinlikle içeri alınmadığını belirtti.

Koğuşların, toplu kullanılan yerlerin, sürekli temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini ve bunun yanında görev için kullanılan araçların da düzenli temizliğinin yapıldığını söyleyen Piyade Çavuş Suiçmez, ailesine seslenerek şunları kaydetti:

“Düzenli olarak revirlerde sağlık kontrollerimiz yapılıyor. Uzmanlar tarafından da bilgilendiriliyoruz Birliklerde alınan tedbirlerle kendimi evimde gibi hissediyorum. Alilerimizin de içi rahat olsun.”

Piyade Çavuş Erdi Erduran da konuşmasında, Koronavirüs konusu gündeme geldiği andan itibaren ayrıntılı olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından brifingle bilgilendirildiklerini belirterek, alınması gereken önlemlerin tüm detayıyla kendilerine aktarıldığını kaydetti.

Bu önlemlerin bireysel hijyenin nasıl sağlanacağıyla ilgili olduğunu ifade eden Piyade Çavuş Erduran, “Kişisel temizliğin nasıl sağlanacağı, öksürme sırasında nasıl davranılacağı, askerler arasında ne kadar mesafede bulunulması gerektiğiyle “ilgili olduğunu belirtti.

Piyade Çavuş Erduran, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın aldığı önlemler arasında “Belediyeden ekiplerin devamlı surette Birliklerde ilaçlama ve dezenfekte işlemlerinin yapılması” olduğuna dikkat çekerek, toplu taşımalarda eldiven ve maske kullanıldığını, bütün askeri giriş noktalarında ateş ölçer cihaz konulduğunu ve görevli askerler tarafından sürekli bu kontrollerin yapıldığına işaret etti.

Piyade Çavuş Erduran, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı tüm birimlerdeki asker ve personelin sağlık kontrolünden de geçtiğinin altını çizerek, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın aldığı tedbirlerden biz askerler olarak gayet memnunuz. Bu süreçte tüm askerlerin morali için gerekli faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Ailelerimiz rahat olsun bulunduğumuz Birliklerde her türlü tedbir alındı. Endişe edilecek bir durum yok.”dedi.