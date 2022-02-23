Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na askeri öğrenci alınacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na, 2022 - 2023 Eğitim Öğretim yılı için askeri öğrenci alınacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı askeri öğrenci temin faaliyetleri kapsamındaki başvuruların 30 Mayıs – 1 Temmuz tarihleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına şahsen yapılması gerekiyor.

Başvurunun geçerli olması için ÖSYM tarafından yapılacak “2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavına (Temel Yeterlilik Testi/Alan Yeterlilik Testi)”, 7 Mart tarihine kadar başvuruda bulunulması koşulu da var.

“Geleceğin Mücahit Komutanı” olmak için başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 7 Mart 2022 tarihine kadar ÖSYM’ye Yükseköğretim Kurumları Sınavına başvuru yapması gerekiyor.