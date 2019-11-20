Güvenlik Kuvvetleri ve Polis bütçelerine onay

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde Ekonomi ve Enerji Bakanlığının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 614 milyon TL’lik bütçesi ile Polis Genel Müdürlüğü’nün 443 milyon 522 bin 500 TL’lik bütçesi görüşüldü.

Her iki bütçe de oybirliğiyle onaylandı.

Komitenin bugünkü toplantısı sona erdi.

Komitenin yarın saat 10.30’da başlayacak toplantısında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi görüşülecek.