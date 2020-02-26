banner22

Güvenlik Kuvvetleri ve TSK Kara Kuvvetleri eski komutanı Köksal yaşamını yitirdi

Güvenlik Kuvvetleri ve TSK Kara Kuvvetleri eski komutanı Köksal yaşamını yitirdi
banner32

KKTC Güvenlik Kuvvetleri ve TSK Kara Kuvvetleri eski Komutanı E. Orgeneral Hikmet Köksal, solunum yetmezliğinden dün yaşamını yitirdi.
TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Köksal’ın cenazesi bugün İstanbul’da 1’inci Ordu Komutanlığı’nda askeri törenden sonra, Selimiye Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecek.
TMT Mücahitler Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile GK Komutanlığı’na ve silah arkadaşlarına, tüm aile bireylerine başsağlığı diledi.
(AK/ÖK)

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿