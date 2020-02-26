Güvenlik Kuvvetleri ve TSK Kara Kuvvetleri eski komutanı Köksal yaşamını yitirdi

KKTC Güvenlik Kuvvetleri ve TSK Kara Kuvvetleri eski Komutanı E. Orgeneral Hikmet Köksal, solunum yetmezliğinden dün yaşamını yitirdi.

TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Köksal’ın cenazesi bugün İstanbul’da 1’inci Ordu Komutanlığı’nda askeri törenden sonra, Selimiye Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecek.

TMT Mücahitler Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile GK Komutanlığı’na ve silah arkadaşlarına, tüm aile bireylerine başsağlığı diledi.

(AK/ÖK)