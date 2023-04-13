Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu öğrencileri Meclis’i ziyaret etti

Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu okul öncesi sınıflarından 45 öğrenci, 7 öğretmen eşliğinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu ziyaret etti.

Meclis Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Cengiz Ratip Kütüphanesi'nde öğrencilere bilgiler verilirken, daha sonra Genel Kurul salonunda öğrencilere Meclis Yasama Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz tarafından Meclis’in işleyişi anlatıldı.

Genel Kurul salonunda daha sonra öğrencilerden Muhammet Akbulut ve Burçak Türkmen Andımız'ı, Derviş Bozdoğan 23 Nisan şiirini, Elif Su Çil ve Yusuf Atılgan da Benim İki Bayrağım Var şiirlerini kürsüden okudu.

Salonda öğrenciler ile bir araya gelen ve onlara hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, okula adının verildiği Rauf Raif Denktaş ile birlikte Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin liderleri olduğunu ifade ederek, onların verdiği mücadele ile Kıbrıs Türk halkının bugün bir devlet sahibi olduğunu söyledi.

Konuşmasında Atatürk’ün cumhuriyet, gençler ve çocuklar ile ilgili özlü sözlerinden örnekler veren Töre, Atatürk’ün izinden yürümeye devam edeceklerini ve cumhuriyetten hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini belirtti.

İstiklal Marşı ve göndere çekilen iki bayrağın en önemli ve milli semboller olduğuna vurgu yapan Töre, KKTC’yi yaşatmanın en büyük görevleri olduğuna değindi.

Kıbrıs tarihi için önemli ve tarihi günleri de öğrencilere anımsatan Töre, çok yakın bir zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu da yaşayacaklarını kaydetti.