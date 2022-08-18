Güzelyalı’da karavanda ani ve gayri tabii ölüm

Gönyeli’de sakin 56 yaşındaki Aydın Arıl’ın, bugün sabah 04.45'te, Güzelyalı’da kalmakta olduğu karavan içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polis, “ani ve gayritabii ölüm” olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

-Girne’de “yeşil reçeteye tabii ilacı reçetesiz tasarruf etmekten” bir kişi tutuklandı

Polis, dün, Girne’de İskenderun Caddesi'nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen N.K.’nin (E-55) üzerinde yapılan aramada, satışı yeşil reçeteye tabi iki hapı reçetesiz olarak tasarruf ettiği tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

-Sigara izmaritini tamamen söndürmeyi ihmal ederek yangına sebep olan şahsa yasal işlem

Polis, dün saat 14.00 sıralarında, Bostancı’da ağıllar bölgesinde, M.O.’nun (E-45), iş yaptığı sırada içmekte olduğu sigaranın izmaritini tamamen söndürmeyi ihmal ederek balyaların üzerine atması sonucu yangın çıktığını bildirdi.

Yangının İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve yangın sonucu bir şahsa ait 15 rulo balyanın yanarak zarar meydana geldiği belirtildi.

M.O. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.