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Güzelyurt Arıtma Tesisi çevresine fidan dikiliyor

Güzelyurt Arıtma Tesisi çevresine fidan dikiliyor
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Güzelyurt Belediyesi, atık su arıtma tesisinin etrafına ağaçlandırma yaptı.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre,  Başkan Mahmut Özçınar, bazı Belediye Meclisi üyeleri ve Belediye personelinin katıldığı çalışmada, zeytin fidanı kullanıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “arıtılan suyun tarımsal amaçlı kullanılması” projesi çerçevesinde, suyun biriktirilmesi için 100 bin tonluk göl yapıldı ve 3 kilometre sulama hattı  döşendi. Projede yılda 500 milyon litre arıtılmış suyun tarımsal faaliyetlerde kullanımı öngörülüyor.

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