Güzleyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 5-6 Mart tarihlerinde bir gazetede yar alan Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, habere ilişkin olarak dün kullanılan fotoğraftaki yerin ham suyun aktığı kanalizasyon ağı değil, arıtılmış suyun deşarj edildiği nokta olduğunu, bahse konu yerin dere yatağı olup, Yılmazköy yönünden gelen ve Dar Dere diye bilinen dere yatağının geçtiği nokta olduğunu ifade etti.

Güzleyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nde 27 Şubat tarihinde yaşanan süreci yazılı açıklama ile anlatan Özçınar, yoğun yağışların yaşandığı sabah saat 02:30 dolaylarında tesise ve tesisin olduğu bölgeye çok sayıda yıldırım düşüşleri yaşandığını, yıldırım düşüşleri sonrası elektriklerin kesildiğini ve yedek jeneratör sistemi hasar gördüğü için tesisin devre dışı kaldığını kaydetti.

Tesisin devre dışı kalması sonrası Arıtma Tesisi’nin işletmesini yürüten uluslararası Alman şirketi görevlilerinin 03:00 gibi olay yerine intikal ettiklerini belirten Özçınar, yapılan tespitlerde yıldırım düşmesi sonrası jeneratörün ana kartının yanı sıra tüm bilgisayar sisteminin de etkilendiği ve cihazların tamamen kullanılamaz duruma geldiğinin belirlendiğini belirtti.

Özçınar, Arıtma Tesisi’nin devre dışı kalması nedeni ile tesisin kalıcı hasara uğramaması için pompa istasyonundan arıtma tesisine pompalanacak ham suyun istasyondan deşarj edilmesi gerektiği kararı alındığını ve deşarj işlemine başlandığını, bu uygulamanınbütün dünyada olduğu gibi ülkede debu tür tesislerde olağanüstü hallerde uygulanan bir sistem olduğunu, aksi durumda tesisinkomple kaybedilebileceğini kaydetti.

Özçınar, “Görevliler tesisin tekrar devreye konabilmesi için öncelikle yedek güç olan jeneratörün tamir edilmesi yönüne gitmişler ve jeneratörün temin edildiği şirketle temasa geçilerek konu aktarılmış ve tamiri talep edilmiştir. Aynı gün saat 11:00 gibi jeneratör ve sistem tamir edilerek Arıtma Tesisi devreye konmuş ve pompa istasyonundan yapılan deşarj işleri de sonlandırılmıştır” dedi.

Özçınar, gazetenin5 ve 6 Mart 2019 tarihlerinde yaptığı haberde “Yayla Deresi içinden geçen kanalizasyon hattının kapağından lağım suyu akıyor” ifadesinin tamamen yanlış bir bilgiden kaynaklandığını belirtti.

Yayla Deresi diye tabir edilen noktada kanalizasyon ağı bulunmadığını belirten Özçınar, bahsedilen hattın arıtılan atık suyun deşarj edildiği hat olduğunu kaydederek, “2012 yılından beridir biyolojik arıtma sistemi ile aktif olarak çalışmakta olan tesiste arıtılan su bir saat aralıklarla sistem tarafından otomatik olarak test edilmektedir. Ayrıca Çevre Dairesi ve ilgili diğer daireler tarafından Arıtma Tesisi’nin çıkışından, arıtılan sudan sürekli örnekler alınmakta ve tahliller yapılmaktadır. Bulunan değerler bırakın ülkemizin kriterlerini, Avrupa Birliği kriterlerinin bile altındadır” dedi.

Özçınar arıtılan suyun tarımsal amaçlı olarak kullanımı için AB kaynaklı ihaleye çıkıldığını ve ihalenin 400 bin Euro bedelle bağlandığını, Nisan 2019 tarihinde temeli atılacak olan proje ile 3 km boyunca basınçlı sulama hatları döşeneceğini, bu sayede saatte 136 m³ suyun tarımsal alanda kullanılabileceğini açıkladı.

Projenin ayrıca 100 bin tonluk lagun inşaatını da içerdiğini kaydeden Özçınar, lagun inşaatının bitmesi ve su tutması ile bölgede kuş gözlem noktaları da oluşturulacağını belirtti.

Özçınar, “Kurum olarak büyük fedakarlıklarla kurmuş olduğumuz ve başarılı bir şekilde çalıştırılmakta olan tesisin ve ünitelerinin tüm kamuoyunun bilgi ve görüşüne açık olduğunu belirtmek isteriz. Bu bilgiler ışığında tüm kamuoyunu ve basın mensuplarını Tesis ve Kanalizasyon ağında yapılacak bilgilendirme gezisine davet etmek isteriz” ifadelerini kullandı.