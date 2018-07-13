GÜZELYURT BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA KATILMALARININ ENGELLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Bağımsızlık Yolu, Güzelyurt Belediye Meclis toplantısına katılımlarının engellendiğini açıkladı.



Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “toplantı daveti halka açık yapılmadı, halka davet yollayarak çağırdığımız zaman girebilirsiniz” denilerek toplantıya katılma taleplerinin reddedildiği ileri sürüldü.



Kendi talepleri üzerine belediye meclisi toplantısının halka açık olması için oylama yapıldığını ve bu oylamadan 14 oy halka kapalı, 1 oy halka açık olsun sonucunun çıktığına dikkat çekilen açıklamada, halktan gizleyecek hiçbir şeyi olmayan sadece bir belediye meclis üyesinin bulunmasını üzücü buldukları vurgulandı.

Açıklamada, Belediyeler Yasası’nda açıkça belirtilen halkın belediye meclisini izleme hakkı karşısında şeffaflıktan tamamen uzak bir tutum alınması da kınandı.