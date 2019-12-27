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Güzelyurt Belediyesi, alınan tedbirleri duyurdu

Güzelyurt Belediyesi, alınan tedbirleri duyurdu
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Güzelyurt Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde belediye tarafından sunulan hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla ilave tedbirler alınarak, nöbetçi ekiplerin devreye konulduğunu bildirdi.
Güzelyurt Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik hizmetleri normal programında devam ettirilecek; işyeri  ve  konutların  evsel  atıkları  tatil  süresince  normal  program aksatılmadan kaldırılacak ve normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilecek, ayrıca herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.
Defin  hizmetinin de aksamadan verilmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacıyla nöbetçi kolluk ekiplerinin görevlendirildiği de kaydedildi.
Belediye mezbahasında kesimler rutin olarak devam edecek, kesimhane 1  Ocak  Çarşamba  günü  kapalı  olacak  ve  2  Ocak  Perşembe  günü  normal programına devam edecek.
Ayrıca,  Merkez Tartı ve Cypfruvex Tartı Merkezi 1 Ocak’ta kapalı olacak,  2 Ocak  Perşembe  günü  normal    programına  devam  edecek. 
Açık Pazar 28 Aralık Cumartesi günü açık olacak.
Tatil  süresince oluşabilecek taleplere 0542 888 8101 numaralı telefondan cevap verileceği de kaydedildi.

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