Güzelyurt Belediyesi CTP Meclis üyeleri depremle ilgili öneri sundu

CTP’li Güzelyurt Belediyesi Meclis üyeleri, deprem sırasında oluşabilecek ihtiyaçlar için önceden alınabilecek tedbirler başlığıyla Güzelyurt Belediyesi'ne öneri sundu

CTP’den yapılan açıklamaya göre, önerilerde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın ilan ettiği toplanma alanlarının gerçek anlamda güvenli olup olmadığının belirlenmesi ve alanların sürekli olarak temiz tutulması gerektiği belirtildi

Acil durumda, vatandaşın ulaşabileceği telefon hatlarının tespit edilmesi ve bu hatları kullanacak personelin 24 saat esasına göre çalışabilecek şekilde, şimdiden tespit edilerek eğitilmesi ve yabancı dil bilgisinin olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiği de ifade edildi.

Öneriler arasında, “toplu yemek yapımına imkan sağlayacak mutfak ekipmanlarının acil durumlar için tedarik edilmesi veya bölgede mevcut ise turizm tesisleri ile bağlantı sağlanmak suretiyle bu kapasitenin oluşturulması. acil durumlarda kullanılmak üzere bölgedeki su tankerlerinin irtibat bilgilerinin alınması, kullanılabilecek su kuyularının belirlenmesi, arızalı kuyu varsa bunların tamirinin yapılması. belediye çalışanlarının ilkyardım konusunda eğitilmesi ve acil durumda göreve hazır olabilmeleri için çalışma yapılması” gibi hususlar da yer aldı