Güzelyurt Belediyesi Hizmet Binası ve İçişleri Bakanlığı Şahinler kırsal kesim arsalarının su altyapısı temel atma törenleri yapıldı

Güzelyurt Belediyesi Hizmet Binası ve İçişleri Bakanlığının Şahinler kırsal kesim arsalarının su altyapısı temel atma törenleri bugün Serhatköy’de yapıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, temel atma törenine, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Tören, saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

- Öztürkler: “Ocak ayı sonrasında altyapısı eksik olan 30 köye daha hizmet götüreceğiz”

İçişleri Bakanı Öztürkler, törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, KKTC’ye sahip çıkmanın, yaşatmanın ve daha ileriye taşımanın herkesin görevi olduğunun altını çizdi.

Güzelyurt’un nereden nereye geldiğinin en büyük tanığı olduğunu anlatan Öztürkler, bölgenin Güzelyurt sevdalısı, ülkesini seven, Güzelyurt’u daha ileriye taşımak içi uğraşan bir belediye başkanına sahip olduğunu vurguladı.

Hükümet olarak “her hafta bir bölgeye hizmet götüreceğiz” sloganı ile kırsal kesim arsalarında daha önce eksik bırakılan su altyapısı ve asfalt çalışmalarını tamamlama hedefinde olduğunu kaydeden Öztürkler bir buçuk ayda 21 köyün ihalesini tamamladıklarını, ocak ayı sonrasında altyapısı eksik olan 30 köye daha hizmet götüreceklerini söyledi.

- Özçınar: “Tarım alanında her türlü desteği kente taşıyacağız”

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, kalkınmanın yerelden başladığını vurgulayarak, 2018 yılındaki hedefleri doğrultusunda söz verdiği gibi bugün hizmet binasının temellerinin atılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

2 yıllık pandemi sürecinin yatırımların yavaşlamasına sebep olsa da belediyenin kendi öz kaynakları ile bu projenin gerçekleşeceğini kaydeden Özçınar, inşa edilecek yeni hizmet binasının diğerleri gibi engelli dostu olduğuna dikkat çekti.

Özçınar, İçişleri Bakanlığının kırsal kesim arsalarına yönelik başlattığı alt yapı ve asfaltlama çalışmaları kapsamında şahinlerdeki kırsal kesim arsalarının su alt yapısının temellerinin atılmasıyla kalkınmanın önemini vurguladı.

Pandemi sonrası üretimin daha önem kazandığına dikkat çeken Özçınar Güzelyurt’un tarım şehri olacağını vurgulayarak, tarım alanında her türlü desteği kente taşıyacağını söyledi.

Konuşmaların ardından temel atma protokolün katılımıyla gerçekleşti.

Temelleri atılan yeni hizmet binası, Şahinler-Serhatköy-Gayretköy ve civar köylerine hizmet edecek. 170 m²’lik ve engelli dostu olarak inşa edilecek yeni hizmet binasında giriş bölümü (bekleme salonu) 1 başkanlık, 1 sekreterlik, 1 vezne, mutfak olmak üzere toplam 4 oda ve biri engelli olmak üzere 3 adet tuvalet bulunacak.