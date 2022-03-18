Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’nin Aydın ili Efeler Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Güzelyurt Belediyesi ile Efeler Belediyesi kardeş şehir oldu. İki belediye arasında ‘kardeş şehir' protokolü, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından imzalandı.

Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine Güzelyurt Belediye Meclis üyeleri ile Efeler Belediye meclis üyeleri katıldı. Protokol töreninde iki şehrin tanıtım filmleri gösterildi.

ÖZÇINRA

Belediyeden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Efeler ile Güzelyurt kardeşliğinin ebediyen sürmesini diledi.

Özçınar; “Güzel kentimizin üretim noktasındaki bir yer olması, Aydın'ın Efeler ilçesiyle birlikte başarabilme beceresini göstereceğimize inanıyorum. Üretimin olduğu yerde kadın elinin değmesi de bir farklılıktı. Bu proje, Türkiye Belediyeler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeler Birliği'nin ortak projesi şeklinde olması bizler için önemli. Bu kardeşliğin ebediyen devam etmesi, yapacağımız çalışmalarla değer bulması en büyük dileğimdir” dedi.

ATAY

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise iki kent arasında gelişen dostane ilişkilerin “kardeş şehir” protokolü imzalanmasıyla taçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Atay şöyle konuştu:

“Belediyeler Birliği'nin projesinde, 200 belediyenin başvurduğu Güzelyurt Belediyesi'ne destek olacak kardeş şehirlerarasından Efeler Belediyemiz seçildi. Başvuran belediyeler arasından seçilmemizin gereğini yapmak durumundayız. Ortak değerlerimiz var, ürünlerimiz var; değerlerimizi, ürünlerimizi yaşama geçireceğiz. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracağız, güzelleştireceğiz ve zenginleştireceğiz. Güzel bir birlikteliği yaşayacağız.”

“EFELER’DEN GÜZELYURT’A UZANAN ENGİNARIN YOLCUĞU”

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından finanse edilecek “Efeler’den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu” adlı proje, Efeler ile Güzelyurt Belediyeleri tarafından yürütülecek.

Güzelyurt ilçesinde proje kapsamında üretilecek enginarların katma değeri arttırılacak; işleme, saklama ve paketleme faaliyetlerinin yapıldığı bir tesis oluşturularak bölgede kadın istihdamının desteklenmesi sağlanacak.