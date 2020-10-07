Güzelyurt Belediyesi'nden okullara iç mekan ULV dezenfeksiyon cihazı yardımı

Güzelyurt Belediyesi, öğrencilerin hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri adına belediye sınırlarına bağlı tüm okullara iç mekan ULV dezenfeksiyon cihazı ve dezenfektan ilacı yardımında bulundu.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mahmut Özçınar bugün bazı okulları ziyaret ederek, cihazı okul müdürlerine teslim etti.

Cihazın etkili dezenfeksiyon ve maksimum sterilizasyon sağladığını belirten Özçınar, öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra görevli personel tarafından okulun ilaçlanarak bir sonraki güne hazır hale getirileceğini söyledi.

Özçınar, 14 okula cihazın teslim edildiğini belirtti.