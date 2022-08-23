Güzelyurt Belediyesi'nin yüzme kursuna katılanlara sertifikaları dağıtıldı

Güzelyurt Belediyesi'nin bu yıl 15.'sini düzenlediği yüzme kursları tamamlandı.

20 Haziran-12 Ağustos tarihleri arasındaki yüzme kurslarına katılan kursiyerlere sertifikaları dün Güzelyurt Otel'de düzenlenen etkinlikle takdim edildi.

Sertifika törenine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclisi Üyeleri, kursiyerler ve veliler katıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sertifika töreninde yaptığı konuşmada pandemi dolayısıyla iki yıldır gerçekleştirilemeyen yüzme kurslarının bu yıl yeniden organize edildiğini anımsatarak, kurs eğitmeni Mustafa Korkut'a, yardımcı eğitmenlere ve çocuklarını belediyeye emanet eden velilere teşekkür etti.

Çocukların aldıkları eğitimin yaşamlarında büyük rol oynayacağına olan inancını belirten Özçınar, çocukların spor faaliyetlerinde aktif rol alabilmeleri için belediye tesislerinin geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

6-11 yaş grupları olmak üzere haftada iki gün gerçekleşen yüzme kurslarında bu yıl 101 kursiyer eğitim aldı.

Sertifikalar kursiyerlere Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis üyeleri ve eğitmen Mustafa Korkut tarafından takdim edildi