Güzelyurt Belediyesi projelerine destek

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Güzelyurt Belediyesi projelerine 2011’den bu yana 71.427.241 TL kaynak aktarımı yapıldığını açıkladı.
”Ortak hedefimiz, kardeşlerimizin daha kaliteli hizmet almasını sağlamak” denilen açıklamada, daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla yerel yönetimlerin çeşitli projelerine finans ve ekipman desteği sağlandığı vurgulandı.
Açıklamada, bu projelerin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere, kültür, sanat, spor, açık pazar yapımı ve restorasyon gibi çeşitli alanlarda olabildiği ifade edildi.