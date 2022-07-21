Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği hayvanseverlere saldırıda bulunanlarla ilgili yasal yollara başvuracak

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, sokak hayvanlarına yardım eden kişilerin uğradığı sözlü ve fiziki saldırılarla ilgili yasal yollara başvurulması yönünde karar aldığını duyurdu.

Dernek, bu tür taciz ve saldırılara maruz kalan tüm vatandaşlara 0533 831 62 30 numaralı telefondan derneğe başvurmaları çağrısında bulundu.

Dernek’ten yapılan açıklamada, sokakta yaşayan kimsesiz hayvanlara sahip çıkan ve karınlarını doyuran insanlara karşı yapılan tacizlere karşı önlem alınması gerektiği kaydedildi; sahipsiz hayvanlara vicdanen yardım eden vatandaşların sıklıkla tacize uğradığı; bölge sakinleri tarafından küfür, hakaret, tehdit ve benzeri rahatsızlığa maruz kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Geçtiğimiz gün polise de yansıyan olayda, bir vatandaşın sokak hayvanlarının karnını doyurduğu için sözlü saldırıya uğradığı bilgisi derneğe ulaşırken; dün de yine Kalkanlı’da sahipsiz hayvanlar nedeniyle sözlü saldırı ve taciz olayı yaşandı” denildi.

Böylelikle merhameti nedeniyle sahipsiz hayvanlara yardım eden kişilerin, vicdansız şahıslar tarafından ezilmesinin önüne geçileceği kaydedildi.