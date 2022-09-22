Güzelyurt Kaymakamlığı: "4-6 Ekim arasında Çamurova’da hava savunma silahları atışı yapılacak"

Güzelyurt Kaymakamlığı, 4-6 Ekim tarihleri arasında, Çamurova atış alanı Hava Savunma Atış Bölgesinde atış yapılacağını duyurarak, atış yapılacak gün ve saatlerde hudutları belirtilen bölgelere girişin yasak olduğunu bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 4-6 Ekim tarihlerinde saat 08.00-18.00 arasında, “yasak bölge" ilan edilen bölgeler şöyle:
Kaymakamlık, belirtilen gün ve saatler arasında, hudutları belirtilen bu bölgelere can ve mal güvenliği açısından girilmemesi uyarısında bulundu.
Ayrıca Kaymakamlık, atışlara müteakip bölgede patlamayan mermilerin arama ve imha işlemleri devam edeceğinden serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girişin yasak olduğunu da vurguladı.