Güzelyurt-Lefke Anayolu’nda ölümlü trafik çarpışması

Güzelyurt Lefke Anayolu üzerinde bu sabaha karşı 04.30’da meydana gelen trafik çarpışması sonucu 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama göre olay şu şekilde meydana geldi.

“25.06.2020 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolu üzerinde, Güzelyurt’ta sakin Taylan EKEREL (E-26) yönetimindeki JR 673 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada elektrik santrali önlerine geldiği zaman sağa meyilli virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yeşilırmak’ta sakin Adem GÖKÇE (E-46) yönetimindeki FZ 913 plakalı kamyon ile çarpışmışlardır.

Olay sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaldırılmışlardır. Kazada ağır yaralanan JR 673 plakalı araç sürücüsü Taylan EKEREL yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, FZ 913 plaklı araç sürücüsü Adem GÖKÇE ise yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 08:58