Güzelyurt, Lefke ve Girne’’de eleketrik kesintisi

Güzelyurt ve Lefke bölgesinde bugün 2 saatlik, Girne bölgesinde ise 5 saatlik elektrik kesintileri olacak.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak patlak yeraltı kablosu tamir çalışması nedeniyle 09:00 -11:00 saatleri arasında; Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarı, Güneşköy, Aydınköy, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu, Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu , Kumköy, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.
Öte yandan, orta gerilim elektrik şebekesine ait patlak yeraltı kablosu tamir çalışması nedeniyle 09:00 – 11:00 saatleri arasında; Gaziveren, Afrodit Sitesi, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı’na da elektrik verilemeyecek.
Girne’de ise, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00- 14:00 saatleri arasında; Çatalköy İlkokulu’nun batı kısımlarına elektrik verilemeyecek.