Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda araç takla attı

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Kolade Joshua Oyedare (E-20), yönetimindeki ZLN 779 araçla, yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 16:00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun 2-3 km'leri arasında meydana gelen kazada, Oyedare yönetimindeki ZLN 779 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.