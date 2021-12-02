Güzelyurt Meslek Lisesi’nde çevre seminerleri

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi personeli Biyolog ve Çevre Eğitimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından Güzelyurt Meslek Lisesi’nde “Kuzey Kıbrıs’ın Yaban Hayatı” ve “Çevre Eğitimi Ekseninde İklim Değişikliği” başlıklı iki farklı seminer verildi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde başlatılan çevre eğitim projeleri kapsamında, öğrencilerin her iki konu hakkındaki farkındalıklarının artırılması ve bu yönde oluşacak bilince katkı sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada, Çevre Koruma Dairesi’nin, etkinliğin organizasyonunu gerçekleştiren Biyoloji Öğretmeni Mehtap Gülmez’e, Okul Müdürü Rüstem Kal’a ve emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür ettiği de kaydedildi.