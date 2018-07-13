GÜZELYURT ONURLU YAŞAM DERNEĞİ’NDEN ÖZÇINAR’A ZİYARET…



Güzelyurt Onurlu Yaşam Derneği, dün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret ederek, başkanlığa yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Özçınar kabulde yaptığı konuşmada 24 Haziran’da yapılan yerel seçimlerde halkın desteği ile güven tazelediğini belirterek, halkın refahı için daha çok çalışacağını söyledi.

Güzelyurt’un yatırım hamleleri ile kendinden söz ettirebilen ve varlığı hissedilebilen bir bölge olduğunu kaydeden Özçınar, kent park, atık suyun tarımda kullanılması, sahil düzenleme ve sosyal konut projelerinin kendisi için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özçınar, sivil toplum örgütlerinden gelen destek ve büyük bir heyecanla halkın verdiği değere layık olabilmek için çalışacağını ifade etti.

KILIÇ

Güzelyurt Onurlu Yaşam Derneği Başkanı Cemal Kılıç da Özçınar’a, dernek olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.