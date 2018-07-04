GÜZELYURT PORTAKAL FESTİVALİ KAPSAMINDA ÇOCUK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam Çocuk Şenliği düzenlendi.



Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, eğlence ve oyun stantlarının kurulduğu festival parkında çocuklara ücretsiz yiyecek ve içecek sunuldu.



Çocuk Şenliği Yeşilyurt Özel Eğitim, Aydınköy İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları, Kurtuluş İlkokulu ve Özgürlük İlkokulu’nun dans gösterileriyle sona erdi.