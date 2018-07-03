GÜZELYURT PORTAKAL FESTİVALİ’NDE DÜN AKŞAM MANUŞ BABA SAHNE ALDI

Ses sanatçısı Manuş Baba, Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Festival Parkı Amfi Tiyatro’da dün akşam sahne aldı.



Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 41. Güzelyurt Portakal Festival’ine katılan Manuş Baba’ya teşekkür ederek, plaket ve narenciye ürünlerinin yer aldığı sepet hediye verdi.