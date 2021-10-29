Güzelyurt'ta 29 Ekim töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü Güzelyurt’ta da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Daha sonra kortej yürüyüşü düzenlendi. Güzelyurt Kaymakamlık binası önünden başlayan yürüyüş, bando eşliğinde Güzelyurt Kapalı Çarşı’ya kadar devam etti.

Kapalı Çarşı’daki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.

Ayrıca Sevgi Çiçeği Kültür ve Sanat Derneği (SEÇ-DER) folklor ekibi, halk dansları gösterisi sundu.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bandosu’nun mini konseri ile tören sona erdi.