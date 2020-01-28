Güzelyurt'ta kaza...Araç içerisinde sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı

Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, saat 21.45 sıralarında Alperen Avcı (E-20), yönetimindeki EA 780 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak hurma ağacına çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan ve araçta sıkışan Alperen Avcı, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra, ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alperen Avcı'nın tedavisi halen sürüyor.