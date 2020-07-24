Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 9.00- 16.00 saatleri arasında; Aşağı Cengizköy ile Turizm Enformasyon binası ve civarına verilemeyecek.
Konuyla ilgili KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
Güzelyurt'ta kesinti
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 9.00- 16.00 saatleri arasında; Aşağı Cengizköy ile Turizm Enformasyon binası ve civarına verilemeyecek.
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