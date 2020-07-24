Güzelyurt'ta kesinti

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 9.00- 16.00 saatleri arasında; Aşağı Cengizköy ile Turizm Enformasyon binası ve civarına verilemeyecek.

Konuyla ilgili KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.