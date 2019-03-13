Güzelyurt'ta sahte 100'lük banknot

Polis, Güzelyurt’ta bir şahıs tarafından sahte olduğu düşünülen 100 TL’lik banknotlardan oluşun toplam 2 bin 100 TL nakit paranın piyasaya sürüldüğünün tespit edildiğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün meydana gelen olayda, emare olarak alınan söz konusu 100 TL’lik sahte banknotların, D428633512, D428633517, D428633518, D428633520, D428633522, D428633525, D428633529, D428633535, D428633537, D428633538, D428633539, D428633540, D428633541, D428633543, D428633545, D428633549 ve D428633550 seri numaralarından oluştuğu kaydedildi. .

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaralı 100’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.