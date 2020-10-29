Güzelyurt'ta tören

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıldönümü için Güzelyurt’ta da tören düzenlendi.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törene, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı. Tören daha sonra Kapalı Çarşı’da devam etti.

Güzelyurt Kaymakamlık binası önünden hareket eden kortej bando eşliğinde Güzelyurt Kapalı Çarşı’ya ulaştı. Günün anlam ve önemini belirten şiir ve konuşmaların ardından Sevgi Çiçeği Kültür ve Sanat Derneği (SEÇ-DER) folklor ekibi halk dansları gösterisi sundu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun mini konseri ile tören sona erdi.