Güzelyurt'ta tören

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından özel defterin imzalanmasıyla tören sona erdi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar özel deftere şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk’ün huzurunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkıyla dolu bir adamım’ diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve bugüne kadar canını bu ülke toprakları için hiç düşünmeden veren şehitlerimizi rahmetle anar, bu ülke için kanını seve seve akıtan mücahitlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.



Bu mutlu günümüzde huzurunuzda olmanın mutluluğu ile halkımızın bayramını kutluyorum.”Daha sonra Arkeoloji Müzesi önünde devam eden tören, protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle başladı.Törende, 2. Piyade Alay Komutanlığı Piyade Teğmen Mesut Çakmak ve kaymakamlık adına Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fikriye Seferler, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.Konuşmalarda, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesi ve 15 Kasım 1983 tarihinde kurulan KKTC’nin Kıbrıs Türk halkı için önemi vurgulandı.Şehit Turgut Ortaokulu öğrencilerinden Görkem Pınar’ın “15 Kasım” adlı şiiri okumasının ardından Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları ekibi halk dansları gösterisi sundu.Tören, resmigeçitle sona erdi.