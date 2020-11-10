Güzelyurt'ta tören yapıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. Yıldönümünde Güzelyurt’ta anıldı. Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt’ta saat 08.55’te protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan törende, iki dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile diğer yetkililerin katıldığı törende, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Öğrencisi Serkan Alsakal “Yıkın Heykellerimi” adlı şiiri okurken, Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Aysun Candan Özada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Özada konuşmasında Atatürk’ün yapmış olduğu devrimleri anlatarak, idealist halk adamı olan Atatürk’ün eserlerini yaşatmanın hepimizin görevi olduğunu vurguladı.

Atatürk’ü Anma töreni konuşmanın ardından sona erdi.