Güzelyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güzelyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Güzelyurt'ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Polisten verilen bilgiye göre, Güzelyurt'ta Manisa Bulvarı üzerinde, Rahme ALTINTAÇ (K-41) yönetimindeki HE 615 plakalı salon araç ile Kiler Gıda isimli marketin park yerinden, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Manisa Bulvarına giriş yapması sonucu o esnada bulvar üzerinde güney istikametine doğru seyreden Vehbi TİP yönetimindeki TLJ 778 plakalı otobüsün önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan HE 615 plakalı araç sürücüsü Rahmet ALTINTAÇ ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Doruk ALTINTAÇ (E-11) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesie kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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