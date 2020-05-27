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Güzelyurt'ta uyuşturucu...1 kişi tutuklandı

Güzelyurt'ta uyuşturucu...1 kişi tutuklandı
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Güzelyurt’ta, uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre,  dün Güzelyurt’ta Mevlevi-Şahinler yolu üzerinde, Y.D.’ye (E-34) ait park halinde bulunan araçta ve kişinin üzerinde yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL  

Sokağa çıkma yasağı altında dün 06:00 ile bugün 06:00 saatleri arasında yapılan denetimlerde, 2 kişinin gece saat 00:01’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 8 iş yerinin de kapama saatine riayet etmeyerek açık kaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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